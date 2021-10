Brent negoceia em alta, acima dos 85 USD

O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Angola, está a negociar nesta segunda-feira acima de 85,4 USD o barril, pela primeira vez desde Outubro de 2018, segundo os dados do site economia comercial.

A pressão no mercado foi intensificada pela escassez de gás natural e carvão na Europa e na Ásia, o que pode aumentar a procura em até 450 mil barris por dia no quarto trimestre. Além disso, os EUA devem abrir suas fronteiras para estrangeiros vacinados em 8 de Novembro.

Enquanto isso, dados recentes mostraram que a economia da China, o principal importador de petróleo do mundo e segundo maior consumidor de combustíveis fósseis, cresceu menos em um ano no 3º trimestre e menos do que as expectativas do mercado.