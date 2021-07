Brasil leiloa 22 aeroportos à iniciativa privada

Os aeroportos foram divididos em dois grandes blocos, denominados Noroeste e Sudeste, e estão espalhados pelo interior do estado. Juntos, já movimentaram mais de 2,5 milhões de passageiros e a expetativa é de crescimento de mais de 230% no movimento dessas unidades durante o período de concessão, segundo projeções do executivo estadual.

Entre os 22 aeroportos, seis operam serviços de aviação comercial regular e 13 têm potencial de se desenvolver como novas rotas regulares durante a concessão, acrescentou o Governo.

"O leilão reforça o compromisso de um estado menor, mais enxuto e eficiente, voltado para o atendimento das prioridades do serviço público nas áreas da saúde, educação e segurança", afirmou o vice-governador e presidente do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas 'paulista', Rodrigo Garcia, citado em comunicado.

O lote do grupo Noroeste é composto por 11 unidades, encabeçada por São José do Rio Preto, além dos aeroportos comerciais de Presidente Prudente, Araçatuba e Barretos, assim como pelos aeródromos de Assis, Dracena, Votuporanga, Penápolis, Tupã, Andradina, Presidente Epitácio.

No total, 181,2 milhões de reais (30 milhões de euros) serão investidos ao longo do contrato de concessão. Estão previstos para os primeiros quatro anos de operação investimentos de 62,3 milhões de reais (10,32 milhões de euros).