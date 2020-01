Brasil: Governo reajusta salário minímo para 227 euros em Fevereiro

“Tivemos uma reunião tranquila, coordenada pelo Paulo Guedes. Tivemos uma inflação atípica em Dezembro, não esperávamos que ela fosse tão alta assim. Foi, basicamente, do sector da carne e tínhamos de fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa, via medida provisória, de 1.039 para 1.045 reais, a partir de 01 de Fevereiro”, afirmou Jair Bolsonaro à imprensa.

Na manhã de terça-feira, o chefe de Estado já tinha declarado a existência de espaço orçamental para aumentar o salário mínimo este ano e corrigir as perdas com a inflação de 4,48% registada em 2019.

O Governo brasileiro fixou o salário mínimo para 2020 no valor de 1.039 reais, o que representou um reajuste de 4,1% face ao salário mínimo pago em 2019 (998 reais, cerca de 217 euros), ou seja, abaixo da subida de preços registada no país.