Brasil espera ser beneficiado com guerra comercial China/EUA

O coordenador de análise e pesquisa do Conselho Empresarial Brasil-China, Tulio Cariello, considera que a guerra comercial está a favorecer a entrada dos exportadores brasileiros no mercado chinês: “a China colocou algumas sobretaxas em produtos americanos do agronegócio, o que obviamente abriu um canal de oportunidades gigantesco porque o Brasil, junto com os Estados Unidos e a União Europeia são os grandes exportadores. Este é um dos poucos sectores em que o Brasil é um competidor feroz no mercado internacional”.

Por isso, esta crise, acabou por abrir “espaço para o Brasil. Houve sobretaxa em produtos norte-americanos como a soja, carne suína e carne bovina, que dão ao país algumas vantagens”, afirmou.

No entanto, Túlio Cariello salientou que estes benefícios são pontuais já que a guerra comercial trará prejuízos estruturais: “A relação comercial dos Estados Unidos com a China é a mais importante do mundo e isto afecta a economia global”.

Por seu turno, o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Charles Tang, é mais optimista que Cariello: “O benefício para os países produtores de alimentos, como o Brasil, Argentina e a Austrália já são visíveis e serão ainda maiores no longo prazo porque esta guerra comercial EUA-China, mesmo que haja um acordo agora, também é algo de longo prazo”.