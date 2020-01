BPC concede 57 mil milhões Kz ao Programa de Apoio ao Crédito

O BPC assinou, com o Ministério da Economia e Planeamento, o Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) e o Fundo de Garantia de Crédito, o “Memorando de Entendimento sobre a Implementação da Modalidade de Crédito Comercial do PAC”, um instrumento do Programa de Diversificação das Exportações e Substituição das Importações que já contava com a adesão de oito bancos.

No início de Junho, segundo Jornal de Angola, os bancos Angolano de Investimentos (BAI), Fomento Angola (BFA), Internacional de Crédito (BIC), Standard Bank, Millennium Atlântico (BMA), Negócios Internacional (BNI), Comercial do Huambo (BCH) e de Comércio e Indústria (BCI) subscreveram o memorando por um valor global de 141 mil milhões de kwanzas, uma soma que ontem ascendeu a 198 mil milhões, com a adesão do BPC.