BPC abre novos postos de atendimento para pensionistas

O Banco de Poupança e Crédito (BPC) procedeu, recentemente, à abertura de três novos pontos de atendimento exclusivos para os clientes do segmento pensionista, denominado “O Meu Balcão”.

Inseridos no interior de agências do BPC, os novos pontos estão nos municípios de Luanda, Kilamba Kiaxi e Viana, de acordo com a instituição financeira em comunicado.

O Meu Balcão é um conceito de espaço de atendimento da rede comercial do BPC, exclusivo para o atendimento a clientes pensionistas, cuja implementação teve início em Novembro de 2020, com a abertura de dois postos no município de Viana e Cazenga.

A abertura destes pontos de atendimento, no interior de agências já existentes, enquadra-se no âmbito do Programa de Recapitalização e Reestruturação (PRR) em curso no BPC.

O programa de recapitalização visa, dentre outros objectivos, proporcionar maior dignidade a esta franja de clientes, bem como prestar um atendimento diferenciado e mais eficiente, através de um acompanhamento pessoal e de proximidade.

Os pontos de atendimento estão localizados no interior das agências do Calemba (rua dos Quartéis, província de Luanda), da Tulipa (bairro Calemba II, município do Kilamba Kiaxi) e do Zango II (rua direita do Calumbo, município de Viana).

O BPC diz que pretende alargar, a médio prazo, este serviço para todas as regiões do País de modo a disponibilizar melhor atendimento aos clientes do segmento pensionista.