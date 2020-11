BP Angola e ANPG anunciam perfuração

De acordo com uma nota à imprensa, de ontem, a chegada a Angola do navio DS-12 permitiu iniciar os trabalhos de perfuração com ligação directa através de um submarino ao FPSO Grande Plutónio.

Numa outra nota, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis fez saber da realização hoje, de manhã, de um webinar com a imprensa angolana. O objectivo é fornecer informação correcta e atempada aos jornalistas sobre o sector Petrolífero Nacional e sobre os desafios em curso, com o apoio de profissionais.



Ciclo de conferências



O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás organiza uma série de videoconferências para debater a indústria mineira.



Segundo o documento enviado ás redacções, a primeira sessão online será gratuita e tem lugar a 25 de Novembro, às 12 horas de Luanda, sob o tema "O sector Mineiro está aberto para negócios – Alterações regulatórias e legais para atrair o investimento”.



No quadro dos esforços contínuos para apoiar o desenvolvimento dos recursos naturais de Angola e na sequência da bem sucedida 1ª Conferência de Minas de Angola (AMC), que teve lugar em 2019, o Ministério pretende trazer à audiência uma série de webinar relevantes para a indústria, centradas no sector Mineiro para o crescimento e diversificação do desenvolvimento económico contínuo.



Esta série de webinar online fornecerá uma plataforma para os participantes da mineração dos sectores público e privado em Angola para disponibilizar actualizações sobre os projectos-chave em curso.



Os direitos e garantias dos agentes económicos no processo de defesa da concorrência foram debatidos na 4ª edição da série de conversas realizado, no último fim-de-semana, em Luanda.



Os debates foram realizados no âmbito do processo de promoção das regras de concorrência, iniciativa da Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC), através da Plataforma Microsoft Teams, com o tema "Dever de Reserva e de Confidencialidade da ARC”.



Nesta edição, foram oradores o responsável do departamento jurídico e do contencioso da ARC, o jurista Adalberto Cawaia, e a técnica do referido departamento, Lukanda Seca. A actividade teve ainda como objectivo transmitir a necessidade de respeito pelos deveres de sigilo, reserva e confidencialidade, no tratamento de informações.