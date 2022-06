Bolsas recuperam após quinta-feira de alta pressão dos bancos centrais

As bolsas iniciaram a última sessão da semana a recuperar ligeiramente das perdas expressivas por causa da forte pressão vendedora provocada pelas subidas agressivas das taxas de juro dos bancos centrais dos EUA, Reino Unido e Suíça.

O índice de referência na Europa, o Stoxx 600, soma 0,20%, depois de ter caído mais de 2% esta quinta-feira. Também as praças de Paris e Madrid estão em alta de cerca de 0,20% e o alemão DAX ganha 0,40%.

Estas subidas não apagam, contudo, as fortes quedas que as acções europeias registaram ontem. Reserva Federal norte-americana (Fed), Banco de Inglaterra e Banco Central da Suíça aumentaram as taxas num esforço para contrariar a escalada da inflação e a agressividade dos bancos centrais adensaram os receios de uma travagem da economia mundial.