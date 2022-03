Bolsas no verde especuladores aproveitam "bear market" na Europa

Os futuros sobre os principais índices europeus apontam para um arranque de sessão no verde, à medida que especuladores aproveitam para comprar acções em queda, perspectivando ganhos futuros.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 2,1%. As acções europeias estão sob pressão este ano, com a guerra na Ucrânia a fazer subir os preços das matérias-primas, alimentando o medo dos investidores de que a inflação permaneça elevada enquanto a economia abranda.



O Stoxx 600, o "benchmark" europeu por excelência caiu na segunda-feira em "bear market", registando uma queda de 20% face ao pico alcançado em Janeiro.



Na Ásia, os principais índices terminaram a sessão no vermelho, tendo o Topix derrapado 0,055% e o Nikkei caido 0,30%. Em Hong Kong, o Hang Seng mergulhou 1,08%, enquanto Xangai desceu 1,13%. Na Rússia, a bolsa de Moscovo volta a abrir esta quarta-feira, mas apenas à negociação de rublo.