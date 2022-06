Bolsas negoceiam positivas depois das perdas das últimas sessões

As bolsas europeias negoceiam hoje em alta, à excepção de Paris, que cai 0,09%, recuperando depois de três sessões consecutivas em baixa pressionadas pela inflação, aperto da política monetária e perspectivas de recessão.

O Stoxx Europe 600 subia 0,84% para 395,30 pontos, com Londres a recuperar 0,79%, Frankfurt a subir 0,52%, Madrid a ganhar 0,99%, Milão a avançar 0,83%, mas Paris a cair 0,09%.

Na segunda-feira, o mercado em Wall Street encerrou a sessão com quedas acentuadas, reflectindo a evolução negativa da inflação e os receios de que a Reserva Federal (Fed) possa subir as taxas de mais acentuadamente do que o antecipado.

O Dow Jones caiu 2,79% para 30 516,74 pontos e o Nasdaq afundou 4,68% para 10 809,23 pontos, enquanto o índice alargado S&P 500 perdeu 3,88% para 3 749,47 pontos.

Esta tendência de queda foi ‘transferida’ hoje de manhã para a Ásia, mas, apesar disso, alguns mercados como Xangai e Hong Kong conseguiram terminar a sessão em terreno positivo.