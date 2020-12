Bolsas negoceiam em alta com aprovação de pacote financeiro nos EUA

As bolsas europeias estão hoje a seguir em alta as praças asiáticas, depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter assinado no domingo o pacote de apoio orçamental.

Nesta manhã, o Euro Stoxx 600 valorizava-se 0,51% para 397,95 pontos, com Paris a subir 0,64%, Frankfurt a avançar 1,28%, Madrid a ganhar 0,67% e Milão a recuperar 0,20%, com Londres a ser a excecção, sem transacções por estar encerrada.

“O estímulo pode ser favorável aos mercados e à economia dos Estados Unidos”, disse à agência Bloomberg Suresh Tandia, estratega do Credit Suisse Group, acrescentado que “no próximo ano os sinais estão aí para que os mercados continuem a valorização sentida”.

Na Ásia, Tóquio fechou em alta de 0,74% e Seul terminou a subir 0,06%. O mercado japonês bateu máximos de há 29 anos e a praça sul-coreana testou níveis recordes.

As bolsas de valores iniciaram a sessão de hoje no verde, depois que Donald Trump ter assinado, depois de diversos dias de bloqueio, um novo plano de estímulo dotado de 900 mil milhões USD (735 mil milhões de euros).

Os investidores estão também a reagir bem ao acordo alcançado na quinta-feira entre Londres e Bruxelas para regular as relações comerciais entre o Reino Unido e a União Europeia, após o Brexit, e com o início no domingo de vacinação contra a COVID-19 nos países membros da UE.

No entanto, os mercados continuam preocupados com a evolução da pandemia da COVID-19, já que surgiu uma nova variante do novo coronavírus que é mais contagiosa.

Segundo analistas do Renta4Banco, a pandemia “continua a apresentar dados preocupantes, com o número de infecções e mortes a atingir picos em vários países e com a nova estirpe (inicialmente localizada no Reino Unido) a causar novas medidas restritivas em todo o mundo”.

No mercado do crude, os preços estão a subir, com o Brent, o petróleo de referência na Europa, a avançar 0,3%, cotando-se a 51,5 USD o barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), o benchmark nos Estados Unidos, valorizou 0,5% para ultrapassar os 48 dólares o barril.

O preço do ouro, por sua vez, também ganha terreno e transacciona-se a 1.888 USD.

Já na área cambial, o euro valorizou-se face ao dólar cotando-se a 1.223 USD.