Bolsas europeias seguem em alta arrastadas pela subida do petróleo

As principais bolsas europeias abriram a sessão de hoje em alta, arrastadas pela subida do preço do petróleo, que já atingiu um máximo de 2018, aguardando ainda os valores dos índices de gestores de compras.

O EuroStoxx 50 avançava 0,31%, para 4.008,73 pontos.

As praças europeias seguiam a mesma tendência, com Londres a liderar os ganhos, valorizando-se 0,54%, seguida por Milão (0,53%), Paris (0,37%), Madrid (0,12%) e Frankfurt (0,05%).

Depois de abrir a valorizar-se 0,28%, a sessão na bolsa de Lisboa permanecia em terreno positivo, com o PSI20 a subir 0,33% para os 5.530,27 pontos, pelas 09:00 horas.

Os investidores reagiram assim à subida de 0,12% do petróleo Brent no mercado de futuros de Londres, para 81,43 USD, um máximo desde Dezembro de 2018, um valor impulsionado pela decisão da OPEP+ de manter o plano previsto de produção, apesar do aumento da procura.

“Tendo em conta os actuais fundamentos do mercado petrolífero, a OPEP+ confirmou o ajustamento da produção global mensal com um aumento de 400 000 barris por dia para o mês de Novembro”, anunciou o cartel em comunicado, após uma reunião realizada por videoconferência.

Os 23 membros da aliança não parecem ter pressa em retomar os níveis de produção registados antes da pandemia, o que tem levado a um aumento dos preços, numa altura em que as economias ainda estão fragilizadas pela crise causada pela COVID-19.

Nas praças aguardam-se ainda os dados dos índices de gestores de compras europeus e dos Estados Unidos.