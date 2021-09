Bolsas europeias positivas, mas investidores cautelosos

As bolsas europeias seguiam a negociar com uma tendência positiva, a beneficiar dos fechos recorde dos índices norte-americanos S&P 500 e Nasdaq, mas com os investidores cautelosos após dados negativos da economia chinesa.

Esta manhã, o índice de referência Eurostoxx 600 seguia em alta de 0,98% para 473,62 pontos.

Na Europa, Frankfurt puxava pelos ganhos, a avançar 0,56%, seguido de Madrid e Paris também com ganhos, embora mais ligeiros, de 0,07% e 0,08%.

Em sentido contrário seguiam Londres e Milão, ao recuarem 0,07% e 0,04%.

Em Lisboa, o principal índice, o PSI20, seguia também positivo, a ganhar 0,49% para 5.366,80 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa de valores de Nova Iorque encerrou em terreno misto, com os índices S&P 500 e Nasdaq a terem ascendido a níveis recorde, que consolidaram os ganhos do mês de agosto.

Os investidores estão hoje, no entanto, cautelosos depois de terem sido publicados dados negativos relativos à economia chinesa que mostram uma deterioração pronunciada do sector dos serviços e um abrandamento do ritmo da indústria em Agosto, devido às inundações e ao novo aumento de infectados com a covid-19.

Na agenda de hoje, aguarda-se pela divulgação do índice de Preços no Consumidor (IPC) de Agosto na zona euro e pela confiança dos consumidores nos EUA.

Depois das fortes subidas da semana passada, a cotação do petróleo modera hoje a sua subida, com o preço do crude Brent, de referência na Europa, a cair ligeiramente, até aos 73,39 dólares por barril.