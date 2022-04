Bolsas europeias positivas à excepção de Paris com novas sanções à Rússia

As bolsas europeias negoceiam hoje positivas, à excepção de Paris, enquanto o preço do petróleo sobe com os investidores a avaliavam a possibilidade de novas sanções mais duras contra a Rússia devido às alegadas atrocidades na guerra da Ucrânia.

O índice Stoxx Europe 600 avançava 0,27% para 463,42 pontos, com Londres a ganhar 0,08%, Paris a cair 0,21%, Frankfurt a subir 0,08%, Madrid a recuperar 0,10% e Milão a avançar 0,10%.

Os investidores estão receosos, pois a União Europeia afirmou que prossegue o trabalho para endurecer as sanções contra a Rússia, enquanto os Estados Unidos admitiram que podem também impor novas sanções esta semana.

O Tesouro norte-americano também subiu a pressão sobre o Presidente russo, Vladimir Putin, ao suspender os pagamentos da dívida em dólares através dos bancos norte-americanos.