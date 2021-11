Bolsas europeias perdem de olhos postos nos EUA e na China

Os futuros das acções europeias estão a negociar em queda nesta quarta-feira, dia em que se ficará a saber a conclusão de mais um encontro de dois dias da Reserva Federal dos Estados Unidos da América (EUA), noticiou o jornal Negócios.

Os investidores estão de olho ainda na evolução da economia chinesa, depois de fontes do governo terem alertado para uma quebra. Para já, os futuros do Stoxx 50, índice que agrupa as 50 maiores empresas da Europa, estão a encolher 0,1%.

No continente asiático o sentimento foi igualmente de perdas, com China (-0,5%), Coreia do Sul (-1,2%) e Hong Kong (-0,9%) a perderem gás após os comentários de Li Keqiang, Primeiro-ministro da República Popular da China, que disse que alertou para uma possível desaceleração da segunda maior economia do mundo.

Em Washington, nos EUA, o banco central norte-americano prepara-se para tirar o pé do acelerador na compra de dívida, mas resta saber qual a data prevista para que este desmame comece. Os analistas apontam que possa ser já no próximo ano, mas outros empurram só para o início de 2023.