Bolsas europeias novamente no vermelho

As bolsas europeias estão a negociar em terreno negativo neste arranque da semana, com o tema da inflação e o afastamento do risco a ditar o sentimento nos mercados.

As principais bolsas do velho continente estão a desvalorizar, com a menor depreciação a pertencer ao índice português PSI.

O Stoxx 600, que agrupa as 600 maiores cotadas europeias está a desvalorizar 1,01% para 425,55 pontos. As quedas mais expressivas pertencem ao sector dos recursos básicos, que caiu 2,35%, e ao sector do turismo, que deprecia 2,24%. As menores quedas entre os sectores pertencem às utilities (-0,14%) e às telecom (-0,65%).

O portugês PSI recua 0,16%, enquanto o espanhol IBEX cede 0,35% e o alemão DAX caiu 0,81%. Em Paris o índice CAC40 regista a maior queda entre as bolsas europeias, a desvalorizar 1,26%, enquanto o inglês FTSE cede 0,66%. Em Amesterdão o índice de referência desvaloriza 0,75% e em Milão a bolsa recua 0,98%.