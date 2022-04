Bolsas europeias no verde e com ganhos ligeiros

As bolsas europeias estão a negociar em terreno positivo esta manhã. O Stoxx 600, o índice que agrupa as principais cotadas europeias, está a valorizar 0,36% para 457,94 pontos, animado sobretudo pela época de resultados do trimestre.

Com a maioria dos setores a registar ganhos, estão em destaque o setor da banca (1,46%) e o setor alimentar (1,3%). Já do lado das quedas nota-se a desvalorização do setor dos recursos básicos, que tomba 1,09%. Os restantes setores no vermelho, como o imobiliário, petróleo e gás ou media estão a registar desvalorizações ligeiras.

A Danone está em destaque entre as principais subidas do Stoxx 600, a valorizar 7,3% para 56,47 euros, em reacção aos resultados de vendas. Nota ainda para a subida do Danske Bank, que aprecia 4,17% para 117 coroas dinamarquesas, o equivalente a 15,73 euros.

O índice português PSI está a valorizar 0,26%, o espanhol IBEX avança 0,39% e o índice alemão DAX avança 0,46%. Em Paris, o CAC 40 está a avançar 0,56%, o inglês FTSE está na linha de água, a avançar 0,04%, enquanto em Amesterdão se verifica a maior subida entre os índices europeus, nos 0,84%. A bolsa de Milão avança 0,33%.