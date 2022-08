Bolsas europeias negoceiam no vermelho à espera dos dados da inflação nos EUA

As bolsas europeias estão hoje a negociar em baixa, com os investidores aguardarem pelos dados da inflação nos Estados Unidos que irão adaptar as expectativas dos mercados para mais aumentos das taxas de juro da Reserva Federal.

O índice Stoxx Europe 600 recuava 0,35% para 434,93 pontos, com Londres a cair 0,20%, Paris a perder 0,08%, Frankfurt a quebrar 0,41%, Madrid a cair 0,07% e Milão a descer 0,24% e Lisboa a perder 0,29%, numa Europa em que as praças negociavam no vermelho.

Na terça-feira, Wall Street encerrou em baixa, afectada em particular pelo sector dos semicondutores e com os investidores a tomarem precauções antes da divulgação hoje dos números da inflação em Julho.

O índice Dow Jones Industrial cedeu 0,18%, o S&P500 recuou 0,42% e o tecnológico Nasdaq baixou 1,19%.

Espera-se que a inflação nos Estados Unidos em Julho “tenha abrandado um pouco”, mas “a preocupação permanece elevada”, embora a inflação subjacente “possa ter aumentado” em termos anuais na maior economia do mundo, segundo a agência Bloomberg.

Nesse sentido, se assim acontecer, os dados da inflação no país irão afectar a visão sobre o aperto monetário das taxas de juro de referência da Fed e isso é fundamental para a “percepção do sentimento do risco” por parte dos investidores, disseram analistas citados pela Bloomberg.