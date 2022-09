Bolsas europeias negoceiam no vermelho

As bolsas europeias negoceiam hoje no vermelho, com os investidores apreensivos em relação a um novo confinamento na China e aos sinais de que os bancos centrais deverão seguir políticas mais agressivas de taxas de juro.

O índice Stoxx Europe 600 quebrava 1,12% para 415,12 pontos, com Londres a cair 1,05%, Paris a recuar 0,94%, Frankfurt a ceder 0,97%, Madrid a perder 1,17% e Milão a quebrar 1,22%.

Na quarta-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou em baixa e o Dow Jones Industrial, o principal indicador, caiu 0,88%, terminando o mês com perdas, com os investidores a temerem uma recessão causada pela subida de juros da Reserva Federal norte-americana.

O índice Dow Jones Industrial recuou 280,44 pontos, para 31 510,43 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,78% para 3.955 pontos e o Nasdaq, onde estão listadas as principais empresas de tecnologia, quebrou 0,56%, para 11 816,20 pontos.