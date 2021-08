Bolsas europeias negoceiam mistas receando impacto da variante Delta

As bolsas europeias abriram hoje (quarta-feira) mistas, pressionadas pelos receios da expansão da variante Delta e pelo impacto negativo na recuperação da economia global.

Os investidores estão a avaliar a recuperação económica e os riscos do ressurgimento da variante Delta do novo coronavírus, segundo os analistas da agência financeira Bloomberg.

No dia seguinte à bolsa de Nova Iorque quebrou a série de recordes consecutivos dos índices Dow Jones e S&P 500, após a divulgação das estatística sobre as vendas a retalho no País, a desaceleração nos mercados accionistas está também a fazer com que os investidores aproveitem para comprar acções mais baratas, segundo analistas.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina interrompeu, ao fim de cinco sessões consecutivas, os recordes sucessivos do selectivo Dow Jones Industrial Average que perdeu 0,79%, para os 35 343,28 pontos, e o alargado S&P 500 que recuou 0,71%, para os 4 448,08 pontos.

Também o tecnológico Nasdaq acabou a sessão com perdas, ao desvalorizar 0,93%, para os 14 656,18 pontos.

Os investidores aguardam hoje pela divulgação da acta da última reunião do Reserva Federal dos Estados Unidos, que poderá dar sinais sobre o momento da retirada dos estímulos monetários.

Quanto ao mercado da dívida soberana, os rendimentos das obrigações caíram na Europa, e subiram ligeiramente nos Estados Unidos, sendo que o rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano subiu para 1 263%.

No mercado cambial, o euro mantém a sua cotação face ao dólar e transaciona-se 1 172 USD.