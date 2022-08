Bolsas europeias negoceiam em terreno positivo excepto Frankfurt

As bolsas europeias estão hoje a negociar em terreno positivo, com o Stoxx 600 a subir 0,14%, excepto a bolsa de Frankfurt, que segue em terreno negativo.

O Stoxx 600 ganhava 0,14% para 4.401,49 pontos, com Londres a subir 0,14%, Paris a avançar 0,03%, Madrid a subir 0,12%, Milão a ganhar 0,49% e Lisboa a avançar 0,43%.

No sentido oposto, apenas Frankfurt perdia 0,08%.

Os investidores estão a avaliar os sinais de abrandamento da inflação nos Estados Unidos em Julho, que permitirá à Reserva Federal gerir aumentos de taxas de juro menos agressivos.

Na quinta-feira, Wall Street perdeu parte do entusiasmo observado na sessão de quarta-feira devido aos dados da inflação em julho no país que denotaram um abrandamento dos preços no consumidor o que teve efeito no desempenho do sector tecnológico que perdeu algum do seu vigor.

O índice Dow Jones Industrial avançou 0,08%, enquanto os outros índices emblemáticos recuaram, com o tecnológico Nasdaq a perder 0,58% e o S&P500 a cair uns ligeiros 0,07%.

Uma outra boa notícia foi a surpresa que os corretores tiveram com o índice de preços na produção no país, que também foi favorável e que levou os investidores a procurarem fazer mais-valias, segundo a agência financeira Bloomberg.

No entanto, o mercado de obrigações “está mais céptico”, com as curvas de rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano invertidas, o que poderá sugerir que uma recessão pode reduzir o custo de vida, adianta.