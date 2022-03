Bolsas europeias negoceiam em baixa

As principais bolsas europeias negociavam hoje em baixa, com o conflito na Ucrânia a continuar a pesar nas decisões dos investidores.

De acordo com a Lusa, nesta manhã, cerca das 08:52, o EuroStox 600 registava uma queda de 0,84%% para 451,10 pontos. O CAC40 recuava 0,76% para 6.608,12 pontos, o DAX perdia 1,08% para 14.304, 16 pontos e o IBEX 35 perdia 0,13% para 8.468 pontos.



O petróleo Brent cotava 101,49 USD por barril e o euro caía para 1,1223 USD.



A bolsa nova-iorquina encerrou na segunda-feira em ordem dispersa uma sessão muito volátil, com os investidores a ponderarem as severas sanções financeiras ocidentais à Federação Russa, em resposta à invasão da Ucrânia.



Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice selectivo Dow Jones Industrial Average, que tinha aberto em nítida baixa, acabou por fechar em baixa de 0,49%, para os 33.892,60 pontos. Pelo contrário, o tecnológico Nasdaq, que tinha aberto em baixa, acabou em alta de 0,41%, para as 13.751,40 unidades, e o alargado S&P500 cedeu apenas 0,24%, para os 4.373,94 pontos, depois de ter evoluído em forte baixa ao longo do dia.



A bolsa de Tóquio fechou hoje em alta, com o principal índice, o Nikkei, a ganhar 1,2%, para 26.844,72 pontos. No fecho da sessão, o segundo indicador, o Topix, subiu 0,54%, para 1.897,17 pontos. O índice Nikkei reflecte a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.