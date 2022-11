Bolsas europeias negoceiam a mistas

As principais bolsas europeias estavam hoje mistas, à espera dos resultados das eleições legislativas intercalares nos Estados Unidos, para as quais os primeiros dados apontam para uma maioria democrata no Senado e uma maioria republicana na Câmara dos Representantes.

O EuroStoxx 600 estava a descer 0,26% para 420,52 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,29%, 0,19% e 0,36%, enquanto as de Madrid e Milão se desvalorizavam 0,23% e 0,38%.

Depois de abrir a subir, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência e, o principal índice, o PSI, estava a cair 0,25% para 5.755,87 pontos.

Na China o optimismo em relação à possibilidade do fim da política covid-zero moderaram-se, tendo em conta que os dados de infecção marcaram máximos desde Abril, dado que abre a porta a novos confinamentos no país asiático, referem analistas citados pela Efe.