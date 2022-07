Bolsas europeias mistas, à espera do relatório do emprego nos EUA

As principais bolsas europeias negociavam hoje mistas, à espera da publicação do relatório oficial do emprego nos EUA.

O EuroStoxx 600 avançava 0,15% para 415,65 pontos.

As bolsas de Londres, Frankfurt e Milão subiam 0,01%, 0,03% e 0,16%, enquanto as de Paris e Madrid se desvalorizavam 0,01% e 0,54%, respectivamente.

Os investidores aguardam hoje o relatório oficial do emprego nos EUA, onde se poderá manter uma taxa de desemprego próxima do pleno emprego e uma limitada moderação do crescimento dos salários, que segundo analistas citados pela Efe.

No outro lado do Atlântico, Wall Street terminou em alta na quinta-feira, com o Dow Jones a subir 1,12% para 31 384,55 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36 799,65 pontos, registado em 04 de Janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,28% para 11 621,35 pontos, contra o actual máximo, de 16 057,44 pontos, verificado em 16 de Novembro do ano passado.