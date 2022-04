Bolsas europeias mistas à espera da reunião de política monetária do BCE

As principais bolsas europeias negociavam hoje mistas, no início de uma semana mais curta focadas na reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) de quinta-feira, com a preocupação da elevada inflação em cima da mesa, segundo noticiou a Lusa.

As bolsas de Londres e Frankfurt recuavam 0,17% e 0,05%, enquanto as de Paris, Madrid e Milão se valorizavam 0,62%, 0,31% e 0,58%.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, do principal índice, o PSI, a recuar 0,11% para 6.099,69 pontos.

A bolsa de Paris abriu hoje em alta ligeira, depois de no domingo se ter realizado a primeira volta das eleições francesas, com Macron a conseguir 27% dos votos e Le Pen 24%, resultados que levarão os dois candidatos a uma segunda volta em 24 de Abril.

Além da reunião do BCE na quinta-feira, os investidores vão estar pendentes da publicação na terça-feira da taxa de inflação nos EUA em Março.

Os investidores também vão estar pendentes da temporada de apresentação de resultados empresariais do primeiro trimestre nos EUA, que arranca esta semana, e das negociações entre a Ucrânia e a Rússia.