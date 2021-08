Bolsas europeias fecham mistas

As bolsas europeias encerraram a sessão de ontem com performances distintas. Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em terreno positivo, com um ganho de 1,26% para 5 310,63 pontos, motivado pelas subidas do BCP, da EDP Renováveis, da EDP – Energias de Portugal e dos CTT – Correios de Portugal.

AS acções do banco valorizaram 3,77% para 13 cêntimos, as do grupo do sector energético dispararam 4,13% e 2,15% e as do operador postal ganharam 1,47% para 4,50 euros, segundo noticiou o Jornal Económico.

No resto da Europa, as praças mostraram-se divididas. O índice alemão DAX encerrou com uma descida de 0,24%, o britânico FTSE 100 deslizou 0,17%, o francês CAC 40 caiu 0,73%, o holandês AEX somou 0,09%, o italiano FTSE MIB valorizou 0,49% e o espanhol IBEX 35 subiu 1,14%. O Euro Stoxx 50 ficou marcado por uma desvalorização de 0,18%.

“No exterior, o sector de recursos naturais foi um dos que mais recuou, penalizado pela queda da BHP, à medida que o minério de ferro desvaloriza mais de 5%”, sinaliza Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.

Quanto ao mercado cambial, o euro está a cair 0,06% face ao dólar, para os 1,1702 USD, enquanto a libra esterlina ganha 0,08% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3750 USD.