Bolsas europeias em queda ligeira à espera da inflação dos EUA

As bolsas europeias arrancaram a sessão desta terça-feira com perdas ligeiras, com os investidores à espera dos dados sobre a evolução da taxa de inflação nos EUA, que podem dar pistas sobre os juros da Reserva Federal americana.

Lisboa também recua com pressão do sector da energia e do BCP. Investidores aguardam por dados da inflação que os EUA revelam esta quarta-feira.

O PSI cai 0,23% para 6 145,07 pontos, com 11 cotadas a negociar abaixo da linha de água. O sector da energia está todo sob pressão: a EDP Renováveis perde 0,46% para 25,75 euros e a EDP recua 0,36% para 5,042 euros; a Galp cede 0,39% para 10,21 euros, num dia em que os preços do petróleo também perdem terreno; e a Greenvolt lidera as quedas, desvalorizando mais de 1% depois de ter disparado para máximos históricos na última sessão.

Com quatro acções em alta, a Semapa regista a maior subida em Lisboa, seguindo em alta de 1,24% para 14,68 euros.