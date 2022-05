Bolsas europeias em baixa pressionadas pelas perdas de Wall Street

As principais bolsas europeias negoceiam em baixa, pressionadas pelas fortes baixas registadas em Wall Street, depois do Banco de Inglaterra e a Reserva Federal dos EUA (Fed) terem anunciado uma subida das taxas de juro.

O EuroStoxx 600 cai 1,15% para 433,21 pontos, as bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuam 0,78%, 1,08% e 1,12%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizam 1,13% e 0,72%, respectivamente.

Como antecipado pelos analistas, o Banco de Inglaterra subiu na quinta-feira as taxas de juro de 0,75% para 1% no Reino Unido, depois da Fed ter decidido no mesmo sentido, por unanimidade, na quarta-feira uma subida de meio ponto percentual das taxas de juro para combater as pressões inflacionistas.

O aumento das taxas de juro nos EUA foi o maior aumento em mais de duas décadas e ocorreu apesar da contracção do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no primeiro trimestre.

Na terça-feira foi a vez do Banco da Austrália, que subiu as taxas de juro para 0,35%, a primeira subida desde 2010, com o objectivo de normalizar as condições monetárias depois da Covid-19 e combater a inflação.