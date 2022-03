Bolsas europeias em baixa pendentes das negociações entre Kyiv e Moscovo

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, pendentes das negociações entre Kyiv e Moscovo e da evolução da pandemia na China, com o preço do petróleo a cair significativamente, mas ainda acima dos 100 dólares por barril.

O EuroStoxx 600 descia 1,69% para 429,09 pontos. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 1,37%, 2,20% e 1,73%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 1,28% e 1,43%, respectivamente.

Os investidores vão continuar pendentes mais um dia do conflito na Ucrânia, onde a Rússia acelerou a sua ofensiva, enquanto se mantêm as negociações entre os dois países.

A possibilidade de que finalmente se alcance um acordo diplomático, dizem os analistas, provoca a queda do preço do petróleo, que no caso do Brent está a cair para cerca de 100 USD por barril, depois de cair cerca de 5,58% face a segunda-feira.

Para a descida do preço do petróleo também contribui a situação da pandemia na China, já que a adopção de novas restrições poderá afectar a economia do país e a procura de petróleo, afirmam analistas citados pela Efe.

Na agenda macroeconómica, os investidores estarão focados no relatório mensal da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), na comparência da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, e, sobretudo, no início da reunião da Reserva Federal dos EUA (Fed), cujas conclusões serão divulgadas na quarta-feira.

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa ligeira na segunda-feira, com o Dow Jones quase inalterado em 32 945,24 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36 799,65 pontos, registado em 04 de Janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 2,04% para 12 581,22 pontos, contra o actual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de Novembro.