Bolsas europeias em baixa pendentes das eleições legislativas dos EUA

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, à espera das eleições legislativas intercalares nos Estados Unidos, das quais resultará a eleição da totalidade dos membros da Câmara dos Representantes e de mais de um terço dos do Senado.

O EuroStoxx 600 estava a descer 0,04% para 418,20 pontos.

As bolsas de Londres e Paris recuavam 0,39% e 0,06%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,30% e 0,24%.

Paris era a exceção, já que subia 0,06%.

Depois de abrir a descer, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, às 09h00, o principal índice, o PSI, estava a cair 0,50% para 5 736,42 pontos.

Os analistas antecipam que as eleições podem dar a vitória aos republicanos e dificultar os planos do Presidente democrata Joe Biden de subir impostos.

Na China continuam as especulações sobre quando começará o alívio das restrições da política de covid-zero.

No mercado da dívida, os juros das dívidas soberanas a 10 anos estavam a subir, com os da Alemanha em cerca de 2,356%.

Na segunda-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 1,31% para 32 827,00 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36 799,65 pontos, registado em 04 de Janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,85% para 10 564,52 pontos, contra o actual máximo, de 16 057,44 pontos, verificado em 16 de Novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 0,9991 USD, contra 1,0022 dólares na segunda-feira, pela primeira vez acima da paridade desde 28 de Outubro e 0,9585 USD em 27 de Setembro, um mínimo desde Junho de 2002.

O euro está a cotar-se abaixo da paridade face ao dólar desde 20 de Setembro, com exceção para o dia 07 de Novembro (1,0022 USD) e em 26 de Outubro (1,0076 USD).

O barril de petróleo Brent para entrega em Janeiro de 2023 abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 94,83 USD, contra 95,77 USD na segunda-feira e 81,34 USD em 26 de Setembro, um mínimo desde Fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).