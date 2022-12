Bolsas europeias em baixa, pendentes das decisões da Fed

As principais bolsas europeias negociavam em baixa, pendentes das decisões de política monetária da Reserva Federal dos EUA (Fed), que serão conhecidas nesta quarta-feira à tarde.

Nesta manhã, o EuroStoxx 600 estava a recuar 0,50% para 440,39 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,44%, 0,40% e 0,43%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,22% e 0,11%, respectivamente, avança a Lusa.

Depois de abrir a descer, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e às 08:55 o principal índice, o PSI, baixava 0,16% para 5.783,54 pontos.

As bolsas europeias e Wall Street terminaram em alta na terça-feira, animadas com a desaceleração da taxa de inflação homóloga dos EUA para 7,1% em novembro, menos seis décimas do que em Outubro, indicador que pode influenciar a decisão de política monetária da Fed, que esta quarta-feira termina a sua reunião de dois dias.

Tendo em conta a desaceleração da taxa de inflação nos EUA, analistas citados pela Efe antecipam uma possível política monetária menos agressiva, ou seja que o banco central norte-americano comece a aliviar as subidas das taxas de juro.

Nesta quarta-feira, quando os mercados fecharem na Europa, serão divulgadas as decisões do Comité Federal de Mercado Aberto da Fed, e o consenso do mercado espera uma subida das taxas de juro de 0,5 pontos percentuais, contra 0,75 pontos das últimas reuniões.

Esta semana, depois da Fed, também serão conhecidas as decisões do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco de Inglaterra (BoE) na quinta-feira.