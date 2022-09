Bolsas europeias em baixa, pendentes da confiança do consumidor na Alemanha

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, pendentes do índice GfK de confiança do consumidor na Alemanha e com os receios de uma recessão global devido à subida das taxas de diversos bancos centrais a pairar nos mercados.

O EuroStoxx 600 estava a recuar 1,38% para 382,89 pontos. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt baixavam 1,85%, 0,86% e 1,46%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 1,42% e 1,67%.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência às 9h, com o principal índice, o PSI, a cair 1,49% para 5.362,84 pontos.

No mercado da dívida, os juros das dívidas soberanas continuavam a escalada, para máximos, com os da Alemanha a 10 anos a subirem para 2,2730%, enquanto o euro continuava a cair face ao dólar para mínimos de mais de duas décadas.

Na terça-feira, a Bolsa de Wall Street terminou mista, com o Dow Jones a descer 0,43% para 29.134,99 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de Janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,25% para 10.829,50 pontos, contra o actual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de Novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa, abaixo da paridade, no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 0,9554 USD, um mínimo desde Junho de 2002, contra 0,9582 USD.