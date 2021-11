Bolsas europeias em baixa, com receios da nova variante

As principais bolsas europeias negociavam hoje em baixa, alertadas pela Moderna, que prevê que as vacinas actuais contra a COVID-19 serão menos eficazes face à nova variante Ómicron.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt baixavam 1,11%, 1,28% e 1,19%, bem como as de Madrid e Milão que se desvalorizavam 1,32% e 1,37%, respectivamente.

De acordo com a Lusa, devido à nova variante, denominada Ómicron, os receios regressaram aos mercados numa sessão em que os investidores aguardam a estimativa do Eurostat da inflação na zona euro em Novembro.

A descoberta desta nova variante surge num momento em que os contágios com o novo coronavírus estão a aumentar significativamente.

Especialistas citados pela Efe explicam que as quedas de hoje foram motivadas pelas declarações do presidente executivo (CEO) da Moderna, Stéphane Bancel, que advertiu que as vacinas existentes serão muito menos eficazes para combater a nova variante da COVID-19.