Bolsas europeias em baixa após inflação nos EUA ser superior ao esperado

As principais bolsas europeias negoceiam em baixa, a seguir Wall Street, que terminou em forte baixa, depois da publicação da taxa de inflação de agosto nos EUA, que abrandou menos do que o esperado.

O EuroStoxx 600 estava em baixa, a cair 0,43%, para 419,30 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt baixavam 0,70%, 0,43% e 0,44%, enquanto as de Madrid e Milão se desvalorizavam 0,16% e 0,10%.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, às 08:55, com o principal índice, o PSI, a cair 0,53%, para 5.993,84 pontos.

O abrandamento inferior ao esperado pelos analistas da taxa de inflação de agosto dos Estados Unidos antecipa que a Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) continuará com a sua política agressiva e, segundo prevêem alguns analistas, poderia subir em 100 pontos base os juros na próxima reunião de política monetária em finais de setembro.

A taxa de inflação homóloga nos EUA abrandou novamente em agosto, pelo segundo mês consecutivo, ao descer para 8,3%, menos duas décimas do que em julho, de acordo com dados publicados pelo Bureau of Labour Statistics (BLS).

Depois da queda de Wall Street na terça-feira, as bolsas asiáticas também terminaram em forte baixa.

Neste contexto, as praças europeias, que na terça-feira fecharam com fortes quedas depois de se ter conhecido antes do encerramento dos mercados a taxa de inflação norte-americana, recuam hoje de forma mais moderada.

Hoje, os investidores vão estar pendentes de outros dados macroeconómicos relevantes como a taxa de inflação no Reino Unido, bem como a produção industrial na zona euro ou os preços da produção nos EUA.

Os investidores também vão estar pendentes da comparência da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que anunciará as propostas para mitigar o efeito da escassez energética, e dos discursos de vários membros do Banco Central Europeu (BCE), bem como do relatório mensal da Agência Internacional de Energia (AIE).