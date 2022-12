Bolsas europeias em baixa aguardam relatório do mercado laboral dos EUA

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, com os investidores focados no relatório sobre o mercado laboral dos EUA, uma variável que a Reserva Federal dos EUA (Fed) tem em conta quando faz o ajustamento monetário.

O EuroStoxx 600 estava a recuar 0,34% para 442,49 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt baixavam 0,50%, 0,45% e 0,02%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,28% e 0,27%, respectivamente.

Depois de abrir a cair, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência e o principal índice, o PSI, recuava 0,57% para 5 893,39 pontos.

As bolsas europeias estavam hoje a ser contagiadas pela tendência registada na quinta-feira em Wall Street, onde os investidores travaram a euforia da véspera, quando o mercado subiu fortemente, depois do presidente da Fed, Jerome Powell, antecipar que as subidas das taxas de juro vão começar a abrandar "tão cedo como em Dezembro".

Na quinta-feira, a Bolsa de Wall Street terminou mista, com o Dow Jones a descer 0,56% para 34 395,01 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36 799,65 pontos, registado em 04 de Janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,13% para 11 482,45 pontos, contra o actual máximo, de 16 057,44 pontos, verificado em 16 de Novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0531 USD, contra 1,0508 USD na quinta-feira, e 0,9585 USD em 27 de Setembro, um mínimo desde Junho de 2002.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de Novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de Setembro, com excepção para o dia 26 de Outubro (1,0076 USD).

O barril de petróleo Brent para entrega em Fevereiro de 2023 abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 86,57 USD, contra 86,88 USD na quinta