Bolsas europeias em baixa à espera do índice ZEW

As principais bolsas europeias negoceiam hoje em baixa, com os investidores pendentes da pesquisa ZEW na Alemanha e já à espera da taxa de inflação de Junho nos EUA, que será divulgada na quarta-feira.

O EuroStoxx 600 recuava 0,45% para 413,16 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt baixam 0,30%, 0,86% e 0,78%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,48% e 0,82%, respectivamente.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, o principal índice, o PSI, a cair 0,05% para 5 998,34 pontos.

No outro lado do Atlântico, Wall Street terminou em baixa na segunda-feira, com o Dow Jones a cair 0,52% para 31 173,84 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36 799,65 pontos, registado em 04 de Janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 2,26% para 11 372,60 pontos, contra o actual máximo, de 16 057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.