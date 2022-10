Bolsas europeias em baixa à espera de indicadores e pendentes da OPEP+

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, à espera de indicadores macroeconómicos relevantes e pendentes da evolução do preço do petróleo, à espera da reunião da OPEP+.

O EuroStoxx 600 estava a baixar 0,18% para 402,32 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,37%, 0,20% e 0,12%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,58% e 0,38%.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência às 08:55, com o principal índice, o PSI, a cair 0,85% para 5.479,63 pontos.

As bolsas europeias estavam em baixa depois de se terem esvanecido as expectativas de que a Reserva Federal dos EUA (Fed) vá moderar a intensidade das subidas das taxas de juro.

Neste contexto, os juros das dívidas soberanas estavam a subir, mas para níveis longe dos atingidos há semanas, na sequência de uma avalancha de subidas das taxas de juro por diversos bancos centrais.

Os investidores aguardam hoje a publicação dos índices PMI dos serviços da zona euro e dos EUA, bem como do relatório sobre o emprego ADP norte-americano.