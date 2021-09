Bolsas europeias em baixa à espera da reunião do BCE

As bolsas europeias seguem em baixa nesta terça-feira, 07, com os investidores a manterem-se na expectativa da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) desta semana numa altura em que o índice de referência, Eurostoxx 600, seguia a recuar 0,12% para 474,56 pontos.

Pelas 09:00, às bolsas europeias seguem a negociar entre as perdas de 0,26% de Londres, 0,15% de Frankfurt, 0,06% de Madrid e 0,01% de Paris.

Milão seguia em contraciclo com as principais congéneres europeias e o PSI20 recuava 0,17% para 5.469,99 pontos.

Esta semana, os investidores estão de olhos postos na reunião de política macroeconómica do Banco Central Europeu (BCE) de quinta-feira, na expectativa de que a presidente Christine Lagarde, nas declarações posteriores à reunião, dê indicações sobre o prazo previsto para a retirada dos estímulos monetários dos programas de compra de ativos de dívida.

Neste encontro do BCE deverão também ser dadas as novas projeções macroeconómicas para a zona euro.