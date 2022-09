Bolsas europeias em baixa à espera da inflação na zona euro

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, com os investidores à espera da inflação de agosto na zona euro e a continuarem a recear que a política monetária dos bancos centrais provoque uma recessão.

Nesta manhã, o EuroStoxx 600 estava a cair 1,30% para 409,41 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt baixavam 0,46%, 1,54% e 1,81%, enquanto as de Madrid e Milão desvalorizavam-se 1,32% e 1,79%.

Ao contrário da tendência de baixa das bolsas, os juros das dívidas soberanas continuam a sua escalada devido à antecipação de que os bancos centrais vão continuar a subir fortemente as taxas de juro directoras.

Na Europa, os juros da dívida da Alemanha a 10 anos subiram para cerca de 1,8%, enquanto os juros a 10 anos de Portugal e Espanha estão próximos de 3%, os de Itália em cerca de 4% e os da Grécia já estão acima de 4,2%.

Hoje, os investidores aguardam a divulgação da taxa de inflação de agosto na zona euro, depois de o abrandamento inferior ao esperado pelos analistas da taxa de inflação de agosto dos Estados Unidos antecipar que a Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) vai continuar com a sua política agressiva e, segundo preveem alguns analistas, mesmo subir em 100 pontos base os juros na próxima reunião de política monetária em finais de Setembro.

A taxa de inflação homóloga nos EUA abrandou novamente em agosto, pelo segundo mês consecutivo, ao descer para 8,3%, menos duas décimas do que em julho, de acordo com dados publicados pelo Bureau of Labour Statistics (BLS).