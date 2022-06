Bolsas europeias em baixa

As principais bolsas europeias negoceiam em baixa numa sessão em que os juros das dívidas soberanas estão a disparar, depois do Banco de Austrália ter surpreendido o mercado com uma subida das taxas de juro de meio ponto percentual.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,07%, 0,45% e 0,71%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,25% e 0,64%.

O EuroStoxx 600 recuava 0,41% para 442,33 pontos.

O Banco da Austrália subiu as taxas de juro de 0,35% para 0,85%, na segunda subida desde maio para travar a inflação.