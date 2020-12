Bolsas europeias em alta animadas pelos estímulos financeiros nos EUA

Pelas 08:47 (hora de Luanda), o índice Euro Stoxx 600 ganhava 0,87% para 401,88 pontos, com Londres a subir 1,77%, depois do feriado de segunda-feira, Paris a ganhar 0,55%, Frankfurt a recuperar 0,61%, Madrid a avançar 0,64% e Milão a recuperar 0,21%.

Na segunda-feira, Nova Iorque fechou com máximos nos principais indicadores, depois da aprovação do pacote de 900 mil milhões USD para estimular a economia norte-americana, fortemente fustigada pela pandemia de COVID-19.

No final da primeira sessão da semana em Wall Street, o Dow Jones ganhou 0,68% e atingiu um máximo de 30.403,97 pontos, enquanto o Standard & Poor’s 500 (S&P 500) também alcançou valores nunca vistos subindo 0,87%, até aos 3.735,36 pontos e Nasdaq recuperou 0,74% para 12.899,42 pontos.

No mesmo sentido, Tóquio encerrou em alta, com o índice Nikkei a atingir o nível mais alto desde 1990, sentimento que está a animar as principais praças europeias.

O preço do petróleo Brent, por seu lado, subiu 1% para 51,37 USD o barril, enquanto o ouro se cotava a valorizar 0,3% para 1.878,56 USD a onça.

Para os analistas, citados pela agência Bloomberg, o sentimento pelo investimento, está por agora, a sobrepor-se ao sentimento em relação à pandemia de COVID-19, em que a vacinação já iniciou na Europa e em muitos países do mundo.