Bolsas europeias em alta, a seguir Wall Street

As principais bolsas europeias negoceiam hoje em alta, a seguir a tendência registada em Wall Street na quinta-feira, mas com os investidores a manterem os receios de uma recessão económica.

O EuroStoxx 600 avançava 0,50% para 404,42 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,54%, 0,71% e 0,04%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,23% e 0,02%, respectivamente.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, o principal índice, o PSI, a subir 0,77% para 5 967,94 pontos.

No outro lado do Atlântico, Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a avançar 0,64% para 30 677,36 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 1,62% para 11 232,19 pontos, contra o actual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de Novembro do ano passado.