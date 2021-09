Bolsas europeias em alta à espera das perspectivas da OCDE

As principais bolsas europeias negociaram em alta, à espera da publicação das perspectivas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

De acordo com a Lusa, as bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,84%, 1,24% e 0,93%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,86% e 0,81%, respectivamente.

Depois de abrir em alta e alinhada com as europeias, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência, estando cerca das 08:45, o principal índice, o PSI20, a subir 1,37% para 5.284,74 pontos.

Os mercados também estão pendentes de uma possível falência do gigante imobiliário chinês Evergrande, depois dos receios dos problemas de liquidez da empresa chinesa já se terem feito sentir na segunda-feira em todos os mercados.

Nos Estados Unidos, a bolsa de Nova Iorque terminou em baixa, não só devido à Evergrande, mas também pelos receios de que os bancos centrais comecem a retirar os estímulos monetários, fazendo com que os investidores aguardem já as conclusões da reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed) que serão conhecidas na Quarta-feira.

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na segunda-feira, com o Dow Jones a descer 1,78% para 33.970,47 pontos, contra o actual máximo desde que foi criado em 1896, de 35.625,40 pontos, verificado em 16 de Agosto. No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a desvalorizar-se 2,19% para 14.713,90 pontos, contra o actual máximo de 15.374,33 pontos registado em 07 de Setembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1730 dólares, contra 1,1722 dólares na Segunda-feira e o actual máximo desde Maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de Janeiro.