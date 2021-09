Bolsas europeias em alta

As bolsas europeias avançaram, na segunda-feira, com os investidores continuando a avaliar as últimas decisões de política do Banco Central Europeu na semana passada de desacelerar a compra de títulos de seu Programa de Compra de Emergência Pandémica (PEPP), em resposta à inflação mais alta e ao crescimento mais forte do PIB em toda a zona do euro.

Os futuros dos índices de acções dos EUA operaram em território positivo durante as negociações matinais de segunda-feira. Os casos da COVID-19 parecem estar em uma tendência de queda nos EUA, com a média de 7 dias até sexta-feira ficando em cerca de 136.000, abaixo da média do final de Agosto de 157.000 novos casos, de acordo com o CDC.

Já as bolsas asiáticas fecharam sem direcção na segunda-feira, na sequência da pior semana em quase três meses para o Dow Jones e S&P 500. O índice Hang Seng caiu 1,50 por cento.

O barril de petróleo Brent foi, ontem, em Londres, negociado ao preço mais alto de 73,91 USD, depois de abrir a sessão diária nos 72,80 USD.

As bolsas iniciaram a semana com um registo de forte optimismo, segundo a tabela de variações da Investing.com