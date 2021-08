Bolsas europeias caem com vírus e ansiedade política

As acções europeias caíram na quinta-feira, depois que os dados indicaram que o moral do consumidor alemão está vacilante, com o aumento dos casos da COVID-19, enquanto as preocupações com as perspectivas da política monetária afectaram ainda mais o clima.

De acordo com a Reuters, o índice pan-europeu STOXX 600 caiu 0,6% até 0707 GMT, com acções de retalho e mineração entre os maiores perdedores.

Os investidores permaneceram tensos antes do simpósio anual do Federal Reserve dos EUA na sexta-feira, quando o discurso do presidente Jerome Powell provavelmente oferecerá dicas sobre planos para reduzir seu programa de estímulo.

Anteriormente, o banco central sul-coreano elevou a taxa básica de uma baixa recorde, a primeira grande economia da Ásia a fazê-lo.

Uma pesquisa mostrou que o ânimo entre os consumidores alemães piorou no início de Setembro, à medida que a inflação acelerada e o aumento das caixas COVID-19 os tornavam mais hesitantes em comprar.

O DAX de primeira linha da Alemanha caiu 0,8% para seu nível mais baixo em quase uma semana, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido e o CAC 40 da França caíram 0,6% cada.