Bolsas europeias arrancam semana com optimismo

As bolsas europeias arrancaram a semana no ‘verde’, ainda a beneficiar do fecho positivo de Wall Street na sexta-feira após o discurso do presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed).

No simpósio anual sobre política monetária, Jerome Powel sinalizou que a retirada de estímulos à economia será feita de uma forma cautelosa e gradual, referindo também que o banco central será guiado pelos dados sobre a evolução da COVID-19 na tomada de decisões.

De acordo com a Lusa, entre as principais praças europeias, Londres avançava 0,32%, Milão 0,18% e Frankfurt 0,06%.

Paris e Madrid, por sua vez, avançavam 0,04% e 0,02%, respectivamente.

Em Lisboa, os investidores acompanham o optimismo, com o PSI20 a avançar 0,27% para 5.340,06 pontos.

Na Ásia, a sessão foi também de ganhos, no Japão, o Topix registou ganhos de 0,9% e o Nikkei valorizou-se 0,54%, e na China, o índice de Xangai ganhou 0,5% e em Hong Kong o Hang Seng avançou 0,3%.

Hoje, na Europa, os investidores aguardam pela divulgação dos índices de confiança na zona euro (consumidor, económico, industrial e dos serviços).

No mercado de matérias-primas, o preço do barril de petróleo Brent, de referência na Europa, recuava 0,15%.