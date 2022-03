Bolsas europeias apontam para o verde

Os futuros negociados sobre os principais índices bolsistas europeus apontam para um arranque de sessão no verde, num dia em que começa mais uma ronda de negociações entre o Kremlin e Kiev, avança o jornal de Negócios.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 estão a valorizar 0,3%, enquanto os futuros sobre o britânico FTSE somam 0,2%.

Na Rússia, o banco central do país anunciou este sábado que a Bolsa de Moscovo volta a abrir as portas à normalidade, sendo negociadas as acções da totalidade das cotadas em bolsa e não apenas as cerca de 30 empresas até então autorizadas pelo Kremlin, ainda que apenas durante meio dia e com limitações de negociação.

Apesar deste anúncio, os investidores estrangeiros terão ainda de esperar para vender acções e rublos até ao dia 1 de Abril. A proibição de vendas a descoberto mantém-se também em vigor.

O mercado russo está gradualmente a abrir depois de ter estado fechado um mês, depois do principal índice russo, Moex, ter afundado 33% num só dia, devido à incerteza dos investidores, perante a invasão russa à Ucrânia.

Na sexta-feira, ao segundo dia de negociação, o índice fechou o dia no vermelho, depois de no dia anterior, ter terminado a sessão a valorizar 4%.