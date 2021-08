Bolsas europeias abrem em queda

As principais bolsas europeias abriram hoje em baixa, à excepção de Madrid, penalizadas pelos indicadores da produção industrial e das vendas a retalho na China.

A bolsa de Londres recuava 0,68%, França caía 0,69%, Frankfurt perdia 0,74% e Milão descia 0,64%, enquanto Madrid valorizava 0,25%, com o Euro Stoxx 600 a recuar 0,57% para 473,10 pontos nesta manhã de segunda-feira.

O Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês revelou hoje que a produção industrial da China cresceu 6,4%, em termos homólogos, em Julho, tendo ficado aquém das previsões dos analistas, que apontavam para 7,8%.

Aqueles dados ficaram também abaixo da subida de 8,3% registado no mês anterior, sendo que o indicador referente às vendas a retalho (+8,5%) também ficou abaixo do esperado pelos analistas da agência financeira Bloomberg.

Estes dados macroeconómicos chineses, que saíram abaixo do esperado, sugerem uma desaceleração na recuperação da segunda maior economia do mundo e acentuam os riscos quando associados à expansão da variante Delta do novo coronavírus