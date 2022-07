Bolsas europeias abrem em alta

As principais bolsas europeias negoceiam hoje em alta, já pendentes da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) da próxima quinta-feira na qual poderá subir as taxas de juro mais do que o previsto.

O EuroStoxx 600 subia 0,23% para 424,38 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,55%, 0,25% e 0,17%, enquanto as de Madrid e Milão se desvalorizavam 0,20% e 0,53%.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, o principal índice, o PSI, a subir 0,03% para 5 978,40 pontos.

Além da reunião de política monetária do BCE na quinta-feira, na qual poderá debater uma subida de 0,5 pontos percentuais das taxas de juro, em vez de 0,25 pontos percentuais como antecipado, os investidores estão pendentes da possível abertura do fornecimento de gás da Rússia para a Alemanha através do Nord Stream, também na quinta-feira.

O conselho do BCE dará a conhecer as directivas de política monetária num contexto marcado pela subida da inflação, depois de o Eurostat ter confirmado na terça-feira que a inflação homóloga avançou em junho para 8,6% na zona euro, contra 8,1% em maio e 1,9% em junho de 2021, enquanto na União Europeia atingiu os 9,6%.