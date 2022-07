Bolsas europeias abrem em alta

As principais bolsas europeias negociavam hoje em alta, à espera da publicação das atas da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que já este mês deverá subir as taxas de juro para travar a inflação.

O EuroStoxx 600 avançava 1,29% para 412,61 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 1,13%, 1,52% e 1,40%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 1,36% e 1,96%, respectivamente.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência o principal índice, o PSI, a subir 1,07% mas para 5 947,27 pontos.

Além das atas do BCE, os investidores vão estar pendentes da produção industrial na Alemanha, onde, segundo analistas citados pela Efe, se poderá assistir a um abrandamento do crescimento, com risco crescente devido à crise energética.

Wall Street terminou na quarta-feira em alta ligeira depois da publicação das atas da última reunião da Reserva Federal dos EUA (Fed), onde o banco central norte-americano reafirmou o seu compromisso de conter a inflação e não descartou subidas das taxas de juro maiores que as aprovadas até agora se for necessário.

No outro lado do Atlântico, Wall Street terminou em alta ligeira na quarta-feira, com o Dow Jones a subir 0,23% para 31 037,68 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36 799,65 pontos, registado em 04 de Janeiro deste ano.